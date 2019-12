Przy Parku Oruńskim im. Emilii Hoene będą nowe miejsca postojowe

Miejscy radni Anna Golędzinowska oraz Cezary Śpiewak - Dowbór wystąpili do prezydent Gdańska z interpelacją, w której domagali się ochrony degradowanego terenu w pobliżu Parku Oruńskiego. Jak twierdzą, jest on niszczony przez samochody, dla których brakuje tam miejsc postojowych.

W odpowiedzi na interpelację wiceprezydent Piotr Grzelak zapowiedział utworzenie miejsc postojowych przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w przyszłym roku. Powstaną one na terenach po byłych garażach w pobliżu parku. GZDiZ ma rozpocząć prace po wyrównaniu i uporządkowaniu gruntów przez Gdańskie Nieruchomości.

- Organizacja miejsc postojowych w taki sposób, żeby osoby dojeżdżające spoza okolicy mogły zaparkować legalnie. Trzeba zabezpieczyć park i tereny rekreacyjne przed samowolnym parkowaniem. Jak wynika z odpowiedzi na interpelację w najbliższych dniach mają zostać podjęte decyzje odnośnie rozwiązania tej sprawy. Ten krajobraz jest unikatem, który dużym wysiłkiem został odnowiony. Szkoda by było gdyby był degradowany - mówi Anna Golędzinowska, przewodnicząca Komisji Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Gdańska.

O działania w tej sprawie zabiegali wcześniej radni dzielnicowi. Przewodnicząca zarządu dzielnicy Agnieszka Bartków rozmawiała na ten temat m.in. z wiceprezydentami oraz poruszyła ten temat w ubiegłym miesiącu podczas spotkania rady z prezydent Aleksandrą Dulkiewicz.

- Gdańskie Nieruchomości zwożą kruszywo i utwardzają teren, przycinają drzewa samosiejki i teren odzyskuje normalny wygląd. Trudno określić ile jeszcze zajmie im wysprzątanie tego terenu. Po wyczyszczeniu traw będzie można zobaczyć ile zmieści się tam samochodów - mówi Agnieszka Bartków.

Radna dzielnicy Orunia- Św. Wojciech-Lipce przypomina, że przygotowanie miejsc postojowych w pobliżu parku jest częścią kontraktu dzielnicowego, który z mieszkańcami zawarła prezydent Aleksandra Dulkiewicz.

- Była deklaracja. Mam nadzieję, że będziemy mieli wsparcie pani prezydent. Bardzo chcielibyśmy wyprowadzić z parku Punkt Gromadzenia Odpadów. Naszym zdaniem, o co wnioskowaliśmy jeszcze do śp. prezydenta Pawła Adamowicza, on powinien być położony bliżej drogi, żeby ciężkie samochody nie przejeżdżały w pobliżu przedszkola i sceny muzycznej - dodaje Agnieszka Bartków.