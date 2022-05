Przybywa cudzoziemców na Pomorzu. ZUS publikuje najnowsze dane. "W rzeczywistości obcokrajowców może być znacznie więcej"

Pomorze. Blisko 58 tys. pracujących cudzoziemców. Dominują obywatele Ukrainy

Pod koniec marca, do ubezpieczeń społecznych, w pomorskich placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, było zgłoszonych niemal 5 8 tys. obcokrajowców - 50,3 tys. w gdańskim i prawie 7,3 tys. w słupskim oddziale ZUS. To oznacza, że na przestrzeni zaledwie trzech miesięcy przybyło ich prawie 4 tys.!

Umowy o pracę coraz częściej dla obcokrajowców

Obcokrajowców, którzy mają umowę o pracę, jest na Pomorzu już niemal 28,2 tys.. W porównaniu z końcem grudnia wskaźnik ten wzrósł o 1,4 tys. To oznacza, że blisko połowa wszystkich zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych na Pomorzu przybyszy z zagranicy, pracuje na najkorzystniejszej z umów. To nie wszystko, bo coraz więcej cudzoziemców decyduje się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Pod koniec grudnia było ich 1448, z ostatnim dniem marca - 1524.