Przycięto cios słonicy afrykańskiej z gdańskiego zoo. Ząb zaczął pękać wzdłuż. Zabieg odbył się bez narkozy

- Pracownicy zauważyli, że cios słonicy zaczyna pękać wzdłuż, a to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ gdyby ząb pękł do samego końca dochodząc do kanału zębowego prawdopodobnie doszłoby do zakażenia – tłumaczy dr n.wet. Mirosław Kalicki, lekarz weterynarii w gdańskim zoo.

Zaistniała zatem potrzeba, aby przyciąć cios powyżej pęknięcia. Zabieg ten powinien powstrzymać dalsze pękanie zęba.

- Mieliśmy dwie możliwości: założyć obrączkę na ząb, która prawdopodobnie zatrzymałaby dalsze pękanie, albo dokonać cięcia – wyjaśnia dr n.wet. Mirosław Kalicki – Nie mieliśmy jednak pewności, czy ta pierwsza metoda zadziała w stu procentach, dlatego zdecydowaliśmy się na przycięcie zęba.

Cios poddany zabiegowi, uległ już poprzednio złamaniu. Drugi cios – pełnej długości, ale zdeformowany od czasów młodości, niestety nie przydaje się słonicy w codziennych czynnościach.

Zabieg skrócenia chorego zęba przebiegł bardzo sprawnie, trwając zaledwie 20 minut. Do podcięcia słoniowego ciosa wykorzystano piłę z bardzo twardej stali, ponieważ szkliwo zęba jest najtwardszą tkanką w każdym organizmie.