Przygoda Sławomira Peszki z Lechią Gdańsk dobiega końca. Kontrakt skrzydłowego wygasa po sezonie i nie zostanie przedłużony

Kwestia rozstania z zespołem biało-zielonych ma dotyczyć trzech piłkarzy, którzy mają ważne kontrakty do końca tego sezonu. Za pół roku wygasną umowy Filipa Mladenovicia, Błażeja Augustyna, Flavio Paixao, Jakuba Araka, Adama Chrzanowskiego, Sławomira Peszki, Rafała Kobrynia, a za rok Macieja Woźniaka. Do tego po sezonie wygaśnie wypożyczenie Jaroslava Mihalika z Cracovii. W tej chwili pewne jest, że z Lechią powoli żegnać będzie się Peszko. Jak się dowiedzieliśmy były reprezentant kraju usłyszał od prezesa Mandziary, że jego kontrakt nie zostanie przedłużony, a to oznacza, że dla Peszki to ostatnie miesiące gry w Lechii. To może oznaczać chęć odmłodzenia zespołu i stąd planowane rozstanie z doświadczonym skrzydłowym.

Prezes Mandziara chce zatrzymać w klubie Flavio Paixao, także po skończeniu kariery piłkarskiej. Kapitan biało-zielonych jednak nie ma co liczyć na równie wysoki kontrakt, co w chwili obecnej. Nikt w klubie nie chce też żegnać się z Mladenoviciem. Serb może jednak liczyć na różnego rodzaju oferty i od niego zależy, czy będzie chciał zostać w gdańskim zespole. Małe szanse na pozostanie w Lechii ma Mihalik. Słowak ma kilka miesięcy na udowodnienie swojej przydatności, bo jesienią głównie się leczył. Za tak grającego Mihalika gdański klub z pewnością nie zapłaci 850 tysięcy euro. Zostają zatem Augustyn, Arak, Chrzanowski i Kobryń. Błażej ma za sobą udany rok, ale ostatnio leczył kontuzję, a też jest coraz starszy. Chyba że to też ma być droga w kierunku odmłodzenia składu i chcę postawienia na Filipa Dymerskiego. Chrzanowski i Kobryń kompletnie jesienią nie przekonali do siebie i trener Stokowiec dziury na lewej i prawej obronie łatał Tomaszem Makowskim, więc ich przyszłość w Gdańsku może zbliżać się do końca. Zostaje Kuba Arak, który wracał do gry po zerwaniu więzadła krzyżowego w kolanie. Trener Stokowiec ma do niego zaufanie, choć ostatnio coraz mocniej słychać, że Arakiem interesuje się Korona Kielce.

CZYTAJ TAKŻE: Piękne i seksowne polskie sportsmenki ZDJĘCIA