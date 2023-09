Przymorze w Gdańsku na czarno i żółto. Słoneczna pogoda i nieodzowne błoto w zawodach Runmageddon Gdańsk 2023

Runmageddon na gdańskim Przymorzu 9-10.09.2023

Drugi weekend września 2023 roku przywitał w Gdańsku wszystkich uczestników zawodów przeszkodowych Runmageddon piękną, słoneczną pogodą. Ci, którzy startowali z rana, mieli wręcz idealne warunki do sprawdzenia kondycji. Ci, którzy wybrali późniejsze, popołudniowe serie musieli wykazać się lepszym przygotowaniem, bo mocne słońce podnosiło temperaturę na trasie.

A trasy były, jak to w Runmageddonie, bardzo urozmaicone. Tym razem organizatorzy zaprosili wszystkich do parku im. Ronalda Reagana. Tutaj można było biegać w cieniu drzew, przedzierać się przez wysoką trawę, by po krótkiej przebieżce na ścieżce rowerowej znaleźć się na plaży, gdzie ukojenie dawała woda Zatoki Gdańskiej.