"Przystanek Mama" - gdański szpital organizuje wsparcie dla kobiet po porodzie

Świadomość Polaków dotycząca depresji poporodowej jest ciągle niska, co niestety przekłada się na sytuacje, w których kobiety zbyt późno trafiają do specjalistów. Tymczasem w naszym kraju problem ten dotyka od 13 do nawet 20 procent świeżo upieczonych mam. Niepokojące statystyki ma zmienić projekt „Przystanek Mama”, który zwiększa dostęp do opieki psychologicznej.