Przyszedł na dzień próbny do pracy. Mieszkaniec Gdańska ukradł pieniądze i dwie przesyłki

Pod koniec października policjanci odebrali zgłoszenie, że z furgonetki kurierskiej ukradziono dwie paczki warte 600 złotych oraz pieniądze w kwocie 2650 złotych. Sprawą zajęli się kryminalni z komisariatu na Oruni, którzy w miniony wtorek weszli do jednego z mieszkań na Jasieniu i do tej sprawy zatrzymali 32-latka z Gdańska.

- Podczas przeszukania policjanci znaleźli zawartość dwóch skradzionych paczek i zabezpieczyli srebrną bransoletkę z zawieszkami oraz czujnik do mierzenia ciśnienia w oponach. Funkcjonariusze ustalili, że 32-latek odpowiedział na ogłoszenie o pracę w firmie kurierskiej. Mężczyzna nie podając swoich pełnych danych, przyszedł na dzień próbny i dosiadł się do kuriera, by rozwozić paczki. Na trasie ukradł pieniądze oraz paczki, a w drodze powrotnej wysiadł z furgonetki przy jednym z centrów handlowych. Podczas rozliczania kurier zorientował się, że brakuje mu pieniędzy i dwóch przesyłek - poinformowała podinsp. Magdalena Ciska, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku.