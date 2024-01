Przywłaszczył telefon i dowód osobisty gdańszczanki. Ukrył się w szpitalu

Przywłaszczył sobie telefon i uciekł do szpitala

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 15 stycznia. Około północy policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku otrzymali zgłoszenie o przywłaszczeniu telefonu.

Zanim jednak funkcjonariusze dostali zawiadomienie, 32-latka z Gdańska sama starała się zlokalizować zgubę. Urządzenie straciła w autobusie komunikacji miejskiej. Udało się jej uruchomić funkcję lokalizacji telefonu, która doprowadziła ją do... szpitala na gdańskiej Zaspie.

Kobieta nie informowała jeszcze policji. Próbowała odzyskać swój telefon na własną rękę. Okazało się jednak po znalezieniu mężczyzny, że nie ma on zamiaru współpracować. Powiedział, że go nie zwróci i... wbiegł do szpitala.