Psychiatryczny oddział dziecięco-młodzieżowy na Srebrzysku będzie zamknięty? Lekarze złożyli wypowiedzenia

To doprowadziło do rezygnacji z pracy całego personelu medycznego. Jeśli wypowiedzenia nie zostaną wycofane, to za miesiąc odejdzie z oddziału zatrudniona na kontrakcie dr Izabela Łucka (pełniąca także funkcję wojewódzkiego konsultanta ds. psychiatrii dziecięcej), a za trzy miesiące pozostała czwórka lekarzy, pracujących na etatach.

Wiosną tego roku Narodowy Fundusz Zdrowia, po konsultacjach z Ministerstwem Zdrowia zezwolił, by wobec przeciążenia oddziałów dziecięcych, młodzi ludzie mogli być umieszczani na oddziałach dla dorosłych. Było to igranie z ogniem - w nocy na takim 50-osobowym oddziale dyżurują dwie pielęgniarki. W efekcie doszło na Srebrzysku do serii nagłośnionych przypadków molestowania nieletnich przez dorosłych pacjentów. Zamiast pomóc szpitalowi systemowo rozwiązać problem, skierowano do lecznicy prokuratora. Lekarze poczuli się zagrożeni, a NFZ... do tej pory nie wycofał kontrowersyjnego zezwolenia.