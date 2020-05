PSZOK przy ul. Elbląskiej coraz bliżej. Umowa na pierwszy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych podpisana. Kiedy kolejne?

- Z jednej strony PSZOK-i to realizacja wymogów UE i rozporządzenia Ministerstwa Środowiska, a z drugiej też potrzeba - mówi wiceprezydent Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju Piotr Grzelak. - PSZOK-i to miejsca, gdzie mieszkańcy będą mieli możliwość wywiezienia odpadów wielkogabarytowych czy elektronicznych. Tu też będzie można dać tym rzeczom drugie życie, zostawić coś, co dla kogoś może stanowić wartość, np. stary mebel, nieużywany komputer, element wyposażenia domu - dodaje.