Puchar Świata Zakopane. Polskie podium na Wielkiej Krokwi!

Skoki narciarskie ZAKOPANE WYNIKI na żywo. Puchar Świata w Zakopanem 25-26.01.2020 r. Gdzie oglądać konkursy Pucharu Świata w Zakopanem w skokach narciarskich w telewizji i internecie? Gdzie znaleźć darmowy stream online z konkursów Pucharu Świata? Skoki live w TV i internecie. Sprawdź szczegółowe informacje o nowym sezonie w skokach narciarskich! Konkurs drużynowy wygrali Niemcy, a Polacy zajęli piąte miejsce. Niedzielny konkurs indywidualny wygrał Kamil Stoch, a trzecie miejsce zajął Dawid Kubacki.

Puchar Świata 2019/20 w Zakopanem: Wielki powrót Stocha, dwóch Polaków na podium! Fantastyczny konkurs w Zakopanem na Wielkiej Krokwi dla Polaków. Historyczny konkurs, po 40 lata od pierwszego w Zakopanem w Pucharze Świata, wygrał Kamil Stoch! To jego 35 wygrana w Pucharze Świata. Trzeci miejsce zajął Dawid Kubacki i to jego dziewiąte podium z rzędu! Kibice liczyli na większe emocje i lepsze wyniki naszych skoczków w konkursie indywidualnym w Zakopanem. Tłumnie zjawili się pod Wielką Krokwią i się nie zawiedli. Już pierwsza seria była fantastyczna w wykonaniu biało-czerwonych. Kapitalny skok na 140 metrów oddał Dawid Kubacki i objął prowadzenie. Tuż za nim był świetnie skaczący w Zakopanem reprezentant Niemiec, Stephan Leyhe. Świetny skok oddał także Kamil Stoch, który pokazywał na Wielkiej Krokwi, że ustabilizował formę i jest w stanie powalczyć o coś więcej. Miał apetyt na podium i po pierwszej serii zajmował trzecie miejsce. Słabiej zaprezentowali się, niestety, Aleksander Zniszczoł i Maciej Kot, którzy nie awansowali do serii finałowej. Może w Sapporo szansę dostanie Klemens Murańka. Ten skoczek spędził właśnie weekend w Japonii startując w Pucharze Kontynentalnym i zajął drugie oraz pierwsze miejsce. W czołowej dziesiątce mieliśmy jeszcze Piotra Żyłę na siódmym miejscu.

Druga seria konkursu przyniosła mnóstwo emocji. Świetnie skoczył Karl Geiger i długo prowadził. Wyprzedził go dopiero Austriak Stefan Kraft. Jednak Stoch skoczył 140 metrów i objął prowadzenie. Presji nie wytrzymał Leyhe i na rozbiegu został już tylko Kubacki. Jasne się stało, że Na Wielkiej Krokwi w Zakopanem zwycięży Polak! Kubacki nie skoczył tak dobrze jak w pierwszej serii, ale utrzymał miejsce na podium. Zajął trzecie miejsce. Żyła rywalizację zakończył na ósmej pozycji. - Nie mogę opisać tego, co czuję. To trudny sezon dla mnie, bo zawsze czegoś brakowało, czami szczęścia. Teraz było wszystko wspaniale i cudownie wygrać przed naszą najlepszą publicznością - powiedział szczęśliwy Stoch. - To jest jak sen. Sezon jest bardzo dobry, ale chciałem więcej i ciągle czegoś szukałem. To, o czym marzyłem, dostałem w najlepszym możliwym miejscu i czasie.

- Bardzo się cieszę się z kolejnego podium i w doborowym towarzystwie. Skoki oddałem całkiem fajne, ale w drugim trochę mnie odkręciło w tracie lotu i tego zabrakło, żeby dalej odlecieć. Kamil musiał w końcu wygrać, bo gniewałby się na mnie do końca sezonu - śmiał się Kubacki. Puchar Świata 2019/20 w Zakopanem: Za mało atutów na podium Niemcy mieli zdecydowanie najbardziej wyrównaną drużynę i w pełni zasłużenie wygrali konkurs drużynowy w Zakopanem. Na drugim miejscu uplasowali się Norwegowie, a na trzecim Słoweńcy. Polacy mieli apetyt na zwycięstwo na Wielkiej Krokwi, a przynajmniej na walkę o podium. Trudno jednak o to, kiedy na osiem skoków udanych jest tylko pięć. Od początku było wiadomo, że w naszej drużynie jest problem z czwartym zawodnikiem, bowiem Jakub Wolny, Stefan Hula i Maciej Kot skaczą bardzo słabo. Trener Michal Doleżal do kadry dołączył Wolnego i wszystkie obawy się potwierdziły. Pierwszy skok był najwyżej przeciętny, a drugi słaby. Jeśli do tego dodamy przeciętną pierwszą próbę Piotra Żyły, to trudno myśleć o miejscu na podium. Bardzo dobrze skakał będący w świetnej formie Dawid Kubacki, dzielnie wspierał go Kamil Stoch i znacznie lepszy drugi skok oddał Żyła. To jednak wystarczyło do zajęcia piątego miejsca w konkursie drużynowym. Nasi skoczkowie potrafili jednak pokonać liderów Pucharu Narodów, czyli Austriaków, którzy zajęli szóstą pozycję. Większość drużyn miała wpadki w tym konkursie, więc Polacy przegrali podium tylko i 6,4 punkty. To niecałe cztery metry.

- Trzeba mieć czterech równych skoczków. Razem wygrywamy i razem przegrywamy. Na tym polega konkurs drużynowy - powiedział Doleżal. W niedzielę konkurs indywidualny i tysiące kibiców, którzy pojawili się pod Wielką Krokwią, liczą na bardzo dobry występ Kubackiego i Stocha. Puchar Świata w Zakopanem 2020. Skoki narciarskie 25-26.01.2020 r. Kiedy konkursy? Gdzie oglądać transmisję w TV, stream online na żywo? Program CZYTAJ TAKŻE: Puchar Świata 2019/20. Terminarz, program kiedy konkursy w skokach narciarskich W Zakopanem zaplanowano dwa konkursy - drużynowy i indywidualny. Rywalizacja potrwa od soboty (25.01.2020) do niedzieli (26.01.2020). W sobotę zawody drużynowe rozpoczną się o godz. 16:15, natomiast w niedzielę konkurs indywidualny o godz. 16:00. Transmisję z każdego konkursu przeprowadzą stacje TVP Sport, TVP 1 i Eurosport 1. A gdzie oglądać konkursy Pucharu Świata w Zakopanem w internecie? Bezpłatny stream online dostępny będzie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji mobilnej. Z kolei płatny na platformie Eurosport Player.

Wyniki z zawodów w Zakopanem dostępne będą również tradycyjnie w naszym serwisie - www.dziennikbaltycki.pl. Puchar Świata 2019/20 w Zakopanem: Za mało atutów na podium Niemcy mieli zdecydowanie najbardziej wyrównaną drużynę i w pełni zasłużenie wygrali konkurs drużynowy w Zakopanem. Na drugim miejscu uplasowali się Norwegowie, a na trzecim Słoweńcy. Polacy mieli apetyt na zwycięstwo na Wielkiej Krokwi, a przynajmniej na walkę o podium. Trudno jednak o to, kiedy na osiem skoków udanych jest tylko pięć. Od początku było wiadomo, że w naszej drużynie jest problem z czwartym zawodnikiem, bowiem Jakub Wolny, Stefan Hula i Maciej Kot skaczą bardzo słabo. Trener Michal Doleżal do kadry dołączył Wolnego i wszystkie obawy się potwierdziły. Pierwszy skok był najwyżej przeciętny, a drugi słaby. Jeśli do tego dodamy przeciętną pierwszą próbę Piotra Żyły, to trudno myśleć o miejscu na podium. Bardzo dobrze skakał będący w świetnej formie Dawid Kubacki, dzielnie wspierał go Kamil Stoch i znacznie lepszy drugi skok oddał Żyła. To jednak wystarczyło do zajęcia piątego miejsca w konkursie drużynowym. Nasi skoczkowie potrafili jednak pokonać liderów Pucharu Narodów, czyli Austriaków, którzy zajęli szóstą pozycję. Większość drużyn miała wpadki w tym konkursie, więc Polacy przegrali podium tylko i 6,4 punkty. To niecałe cztery metry.

- Trzeba mieć czterech równych skoczków. Razem wygrywamy i razem przegrywamy. Na tym polega konkurs drużynowy - powiedział Doleżal. W niedzielę konkurs indywidualny i tysiące kibiców, którzy pojawili się pod Wielką Krokwią, liczą na bardzo dobry występ Kubackiego i Stocha. Puchar Świata 2019/20 w Zakopanem: Kubacki wygrał kwalifikacje. Skład na drużynówkę Dawid Kubacki potwierdził świetna formę. Skoczył 140,5 metra i wygrał kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego w Zakopanem. Dobrze spisał się też Kamil Stoch, który zajął piąte miejsce. Wcześniej odbyły się dwie serie treningowe - jedną wygrał Kubacki, a drugą Stoch. To z dobrych wiadomości. Niestety, przez kwalifikacje przeszło tylko pięciu Polaków i w Zakopanem tak źle nie było od 2008 roku. Na sobotni konkurs drużynowy w składzie reprezentacji Polski znaleźli się: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła i Jakub Wolny, który nie przeszedł kwalifikacji do zawodów indywidualnych.

Puchar Świata 2019/20 w skokach narciarskich w TV: Program konkursów w Zakopanem CZYTAJ TAKŻE: Piękne partnerki skoczków narciarskich ZDJĘCIA 24.01.2020 (piątek, godz. 18:00) - kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego - 1. Dawid Kubacki (Polska) 159,9 (140,5), 2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 153,0 (139,5), 3. Stefan Kraft (Austria) 151,9 (141,0)... 5. Kamil Stoch 149,1 (136,0), 26. Piotr Żyła 128,1 (127,0), 46. Aleksander Zniszczoł 111,6 (120,0), 48. Maciej Kot 110,3 (118,0), 53. Stefan Hula 106,2 (116,0), 54. Adam Niżnik 105,0 (117,5), 56. Jakub Wolny 104,7 (114,5), 57. Andrzej Stękała (wszyscy Polska) 103,5 (117,0) Transmisja: TVP 1, TVP Sport, Eurosport 1

Godzina: 18:00 25.01.2020 (sobota, godz. 16:15) - konkurs drużynowy - 1. Niemcy 1182,2; 2. Norwegia 1142,2; 3. Słowenia 1125,0; 4. Japonia 1122,5, 5. Polska 1118,6; 6. Austria 1114,9; 7. Czechy 974,6; 8. Szwajcaria 965,1

Transmisja: TVP 1, TVP Sport, Eurosport 1

Godzina: 16:00 26.01.2020 (niedziela, godz. 16:00) - konkurs indywidualny - 1. Kamil Stoch (Polska) 295,7 (137,5 - 140,0), 2. Stefan Kraft (Austria) 290,6 (136,0 - 138,0), 3. Dawid Kubacki (Polska) 287,8 (140,0 - 133,0), 4. Stephan Leyhe (Niemcy) 286,5 (139,0 - 134,0), 5. Karl Geiger (Niemcy) 282,4 (134,0 - 136,0), 6. Marius Lindvik (Norwegia) 278,1 (132,0 - 137,5), 7. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 277,6 (136,0 - 134,0), 8. Piotr Żyła (Polska) 274,8 (134,0 - 131,0), 9. Philipp Aschenwald (Niemcy) 272,7 (136,0 - 130,0), 10. Peter Prevc (Słowenia) 271,3 (135,0 - 130,0)... 35. Aleksander Zniszczoł 108,2 (121,5), 44. Maciej Kot (obaj Polska) 102,8 (116,0) Transmisja: TVP 1, TVP Sport, Eurosport 1

Godzina: 15:45 Skoki narciarskie. Puchar Świata w Zakopanem. Widowisko dla tysięcy fanów Skoczkowie ze wszystkich krajów świata nie ukrywają, że zawsze czekają na konkursy Pucharu Świata w Zakopanem. W Polsce jest fantastyczna atmosfera, tysiące wspaniałych kibiców pod Wielką Krokwią, którzy czekają na znakomite widowiska.

Tradycyjnie już w Zakopanem odbędą się dwa konkursy - najpierw drużynowy, a następnie indywidualny. Kibice liczą na świetne skoki Polaków, a biało-czerwoni bardzo chcą osiągnąć sukces przed swoimi fanami na obiekcie, który bardzo dobrze znają. W zawodach drużynowych nasz zespół z pewnością powalczy o zwycięstwo. W konkursie indywidualnym także Polacy będą chcieli odgrywać główne role, a kibice największe nadzieje wiążą z występem Dawida Kubackiego, Kamila Stocha i Piotra Żyły. Skład Polaków na konkursy w Zakopanem Kamil Stoch

Maciej Kot

Aleksander Zniszczoł

Stefan Hula

Dawid Kubacki

Piotr Żyła

Andrzej Stękała

Adam Niżnik

Jakub Wolny Na tej skoczni Kamil Stoch powalczy o czwarte olimpijskie złoto. Obiekt na igrzyska w Pekinie jest już na ukończeniu

Xinhua