Pumpkin Spice Latte - przepis. Tak zrobisz domowe Pumpkin Spice Latte jak z kawiarni. To proste!

Czym jest Pumpkin Spice Latte

Pumpkin Spice Latte to kawa, którą wypromowała sieć Starbucks. Stała się ona prawdziwym hitem i do dziś jej miłośnicy przez cały rok czekają na jesień właśnie po to, aby znów napić się swojego ulubionego napoju. Pumpkin Spice to dosłownie "przyprawa dyniowa", jednak smak samej kawy kojarzy się raczej ze słodkim, korzennym, lekko ostrym i rozgrzewającym od imbiru syropem. To właśnie on stanowi sekret doskonałej Pumpkin Spice Latte.