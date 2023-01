PUNKT ZERO. Śmierć autorytetów i konflikt pokoleniowy w Teatrze Wybrzeże. W roli głównej Mirosław Baka [ZDJĘCIA]

PUNKT ZERO na Scenie Malarnia

Marcin, główny bohater zagrany przez Mirosława Bakę, jest mężczyzną w średnim wieku, któremu z pozoru nie brakuje niczego.

Z czasem widz poznaje jego rodzinę. Obserwujemy jego rozpaczliwe próby nawiązania kontaktu z nastoletnimi dziećmi, a w końcu słyszymy dialog wewnętrzny głównego bohatera. Marcin konfrontuje się ze swoimi wspomnieniami i będąc w "Punkcie Zero" zastanawia się, kiedy utracił to, co najważniejsze - sens życia.

Choreografia i elementy scenografii odzwierciedlają sprzeczne stany ducha i ciała bohatera. Początkowo widzimy stonowaną i realistyczną scenę rozmowy Marcina z dziećmi - schludnie ubrany, niczym niewyróżniający się mężczyzna poszukuje zrozumienia u nastoletniej córki, wyjawiając jej, że jest zawiedziony własnym pokoleniem.

Następnie zostajemy wpuszczeni do umysłu bohatera, w którym trwa prawdziwy chaos. Wspomnienia z różnych etapów życia przewijają się po jego głowie w rytm nierównej melodii wygrywanej na saksofonie.