Puste plaże w Polsce – gdzie je znaleźć nad Bałtykiem? Tam odpoczniecie, unikając tłumu i hałasu. 10 rzadko uczęszczanych plaż

Krajowe wybrzeże przyciąga turystów przez cały rok, jednak apogeum przypada bez wątpienia na sezon letni. Kto nie marzy o tym, by choć chwilę powygrzewać się na piaszczystej plaży i posłuchać relaksującego szumu morza? Na większości krajowych plaż z realizacją tego drugiego celu może być problem – wesołe okrzyki, rozmowy i muzyka często nie pozwalają na pełny odpoczynek. Na szczęście, uchowały się jeszcze takie miejsca – prawie puste plaże w Polsce. Tam unikniecie tłumu i hałasu. Gdzie je znaleźć?

Gdzie są w Polsce puste plaże? Nad Bałtykiem można odpocząć bez tłumów

Wielu Polaków co roku jako wakacyjną destynację obiera sobie krajowe wybrzeże. Nie ma w tym nic dziwnego, bo nie mamy się czego wstydzić! Problem pojawia się jednak, kiedy liczymy na chwilę relaksu, a w zamian... dostajemy szału. Głośna muzyka, krzyki i piski to największa zmora wielu polskich plaż. Ci, którzy nie mają ochoty przeciskać się między parawanami, kocami i ręcznikami powinni udać się do niżej wymienionych miejsc i poczuć, co tak naprawdę znaczy „odpoczywać".

Plaża w Orzechowie

Szeroka, piaszczysta i… pusta. Czy można chcieć czegoś więcej? Zlokalizowana w pobliżu Ustki plaża zachwyca lasami i klifowym wybrzeżem. W pobliżu plaży znajdują się przeróżne atrakcje, m.in: posterunek obserwacyjny - utworzony prawdopodobnie w czasach wojny trzydziestoletniej,

betonowa „latarnia morska” - konstrukcja, która wyglądem przypomina latarnię morską. By rozkoszować się widokami z wieży trzeba spalić trochę kalorii - na samą górę prowadzi prawie 250 stopni, jednak piękny krajobraz z pewnością jest wart takiego poświęcenia.

Plaża Piaski w Krynicy Morskiej

Powodem, dla którego na plaży jest mało turystów z pewnością nie jest jej wygląd - zobaczycie tam najpiękniejsze zachody słońca. Miejsce to nazywane jest „plażą na krańcu Polski” przez swoje położenie - leży tuż przy granicy z rosyjskim Kaliningradem. Warto się tam wybrać, by wypocząć i nabrać sił na pozostałą część roku.

Plaża Stilo koło Sasina

Plaży Stilo najbliżej do określenia „dzika plaża”. Przez wielu nazywana jest najpiękniejszym miejscem nad Bałtykiem. Wcale nas to nie dziwi - jasny piasek, niewielu odwiedzających i cisza to rzeczy, których większość z nas szuka podczas letniego urlopu. W sąsiedztwie plaży znajduje się latarnia morska. Została wybudowana w latach 1904-1906 i jest jednym z dwóch w pełni stalowych obiektów tego typu w Polsce.

Plaża w Rozewiu

Plaża w Rozewiu jest bardzo urokliwa. Wyróżnia się klifem, lasami oraz przede wszystkim - ciszą i spokojem. Wsłuchiwanie się w szum fal i wypoczynek nad brzegiem morza na pewno naładują baterie do dalszego odkrywania tajemnic polskiego wybrzeża - ta niewielka osada skrywa XIX-wieczną latarnię morską, w której znajduje się muzeum i taras widokowy - koniecznie zaopatrzcie się w aparat!

Plaża w Czołpinie

Działalność człowieka nie odcisnęła jeszcze swojego piętna na tej cudownej plaży. To miejsce stosunkowo mało uczęszczane - nie znajdziecie tam wielu odpadów i zniszczeń. Plaża w Czołpinie znajduje się na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Jeżeli kochacie przyrodę i zwiedzanie możecie być pewni, że się tam nie wynudzicie. Po odpoczynku możecie zobaczyć najciekawsze atrakcje parku, m.in:

„Zatopiony las",

Rowokół,

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach,

jeziora: Sarbsko i Łebsko.

Plaża w Kopalinie

Plaża w Kopalinie. Przemyslaw Swiderski / Polska Press / Archiwum Wieś Kopalino słynie z przepięknej plaży, na której zaznacie ciszy i spokoju. To właśnie tam będziecie w stanie usłyszeć upragniony szum morza, którego próżno szukać w dużych nadmorskich miejscowościach. Z centrum Kopalina do plaży można dotrzeć piechotą w ok. godzinę, samochodem lub rowerem (niedaleko przebiega szlak rowerowy R10). W pobliżu znajdziecie także lasy oraz jezioro.

Plaża w Skowronkach

Skowronki. Przemyslaw Swiderski / Polska Press / Archiwum Jak romantyczny spacer brzegiem morza, to tylko na plaży w Skowronkach. Ta mało znana plaża zapewni zakochanym ogrom miejsca i wymarzony spokój, dzięki któremu poczujecie się jak w romantycznym filmie. Skowronki zlokalizowane są między miejscowościami Krynica Morska i Kąty Rybackie. Miłośnicy przyrody będą mieli stamtąd blisko do największego na całym kontynencie rezerwatu, którego celem jest ochrona ptaków (szczególnie kormoranów i czapli siwych).

Plaża w Dąbkowicach

Usytuowana na mierzei pomiędzy Bałtykiem a jeziorem Bukowo wieś Dąbkowice to kwintesencja minimalizmu. Brak tam niepotrzebnych atrakcji - tylko (a może aż?) plaża, morze, z drugiej strony jezioro i las. Mamy wrażenie, że plaża w Dąbkowicach jest spełnieniem marzeń wszystkich, którzy pragną „odciąć się” od zgiełku choć na chwilę, co jest jej ogromnym atutem. Znajduje się tam dosłownie kilka pensjonatów, bar i sklep. Wszyscy zmęczeni miastem - przybywajcie! Tylko niezbyt tłumnie, by nie zakłócić jej niepowtarzalnego uroku.

Plaża w Grzybowie

Grzybowo zlokalizowane w pobliżu Kołobrzegu może poszczycić się szeroką i piaszczystą plażą. Nie będziecie się tam na pewno potykać o rozstawione co 5 centymetrów parawany, a rytmiczny szum fal ukoi zszargane nerwy. W okolicy znajdują się lasy oraz ścieżki piesze i rowerowe. Fani aktywnego wypoczynku znajdą dla siebie zajęcie także w stadninie koni.

Plaże w Chałupach

Chałupy stanowią ważny ośrodek wodnych sportów ekstremalnych, jednak zwykłych wczasowiczów wcale nie ma tam wielu. To miejsce stworzone dla tych, którzy cenią sobie wolność i swobodę. Jedna z plaż zachwyca wyjątkowo drobnym i jasnym piaskiem, na którym można by leżeć godzinami.

