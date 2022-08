Putin pojawi się 160 km od Trójmiasta. Szeremietew: to skutek otwarcia Przekopu Mierzei Wiślanej

Co to może oznaczać? O komentarz poprosiliśmy Romualda Szermietiewa - dr hab. nauk wojskowych, wykładowcę akademickiego, publicystę, m.in. profesora nadzwyczajnego Akademii Obrony Narodowej i Akademii Sztuki Wojennej, posła na Sejm III kadencji, byłego wiceministra i p.o. ministra obrony narodowej.

- Po pierwsze, Rosjanie uwielbiają przywiązywać uwagę do symboliki dat. Wyprawa Prezydenta Władimira Putina do Królewca, który został paskudnie nazwany przez Moskali Kaliningradem, wskazuje na wcześniejsze zaangażowanie Rosji w II Wojnę Światową. Władimir Putin próbuje w ten sposób zaznaczyć obecność Rosji już od 1 września. Oznacza to, że faktycznie Moskale przyznają się do udziału w II Wojnie Światowej od pierwszych godzin jej trwania. Przypomnę, że Stalin czekał z atakiem na Polskę do 17 września - wyjaśnia profesor Romuald Szermietiew.