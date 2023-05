PWIOŚ w Gdańsku uderza w mafię odpadową. Sprawa trafiła do prokuratury. Gdzie znajduje się 6 tysięcy ton odpadów? Kamil Kusier

"Firmy nie są w stanie udokumentować, gdzie znajduje się 6 tysięcy ton odpadów". Pomorski Wojewódzki Inspektorach Ochrony Środowiska ujawnił działanie mafii odpadowej na Pomorzu. Co czeka przedsiębiorców z powiatu wejherowskiego? Sprawa trafiła do prokuratury, zaś sprawcom grozi nawet kilka milionów złotych kary oraz do 10 lat pozbawienia wolności.