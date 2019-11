Quebonafide wystąpi w sylwestra w Centrum Stocznia Gdańska

Chociaż do końca roku pozostało jeszcze wiele czasu, pojawiają się już pierwsze propozycje, jak spędzić ostatni dzień 2019 roku.

Spośród najpopularniejszych miejsc na zabawy Sylwestrowe, najdroższe jest zdecydowanie Zakopane. Tak przynajmniej wynika z analizy serwisu Sylwestrowo.pl. Tam zabawa w lokalu będzie kosztować średnio 313 zł.

Ci, którzy marzą o tym, by Nowy Rok przywitać pod Tatrami, ale to dla nich cena zaporowa, będą mogli spędzić ten wieczór z Telewizją Polską. Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku TVP zorganizuje „Sylwestra w Zakopanem”. Na razie gwiazdy wieczoru trzymane są jeszcze w tajemnicy, ale organizatorzy zapewniają, że będzie co najmniej tak samo dobrze, jak przed rokiem. Tym razem impreza odbędzie się w niezwykłej scenerii - w magicznym miejscu dla Zakopanego – Wielkiej Krokwi.