Race for the Cure w Gdańsku 29.09.2019

Wydarzenie odbywa się w tym samym dniu w 16 miastach w Europie. Na całym świecie Race for the Cure ma jeden wspólny wizerunek. Osoby dotknięte rakiem piersi biegną w różowych koszulkach, celebrując życie. Pozostali uczestnicy wyrażają gest solidarności w walce z rakiem piersi zakładając koszulki białe.

Wpisowe wynosi 40 złotych. W biegu mogą wziąć udział kobiety, mężczyźni a także dzieci (ukończone 10 lat) tworząc drużynę lub biegnąc indywidualnie. Istnieją 3 możliwości uczestnictwa: Bieg - 5 km, Nordic Walking - 3 km oraz Bieg Wirtualny.

Race for the Cure to największe na świecie, najbardziej udane wydarzenie edukacyjne i charytatywne poświęcone rakowi piersi. Pierwszy taki bieg miał miejsce w Dallas w 1983r. Dzięki działaniom fundacji OmeaLife Polska znalazła się w grupie Think Pink Europe, która zrzesza organizacje walczące z rakiem piersi m. in. organizując bieg Race for the Cure.