Radni Gdańska uczcili pamięć Dawida Krupeja. Przewodniczący trzech klubów w RMG poświęcili mu w całości swoje wystąpienia

- Dawidzie, "problemy twoje, moje, nasze boje, polityka, a przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Na miły Bóg... życie nie po to jest, by brać, nie po to, by bezczynnie trwać i aby żyć siebie samego trzeba dać!" - takie epitafium sam wyrzeźbiłeś na płycie swojego życia - mówił Kazimierz Koralewski, szef klubu PiS o zmarłym w piątek radnym Dawidzie Krupeju. Przewodniczący trzech klubów w Radzie Miasta Gdańska poświęcili mu w całości swoje wystąpienia klubowe.

W miniony piątek w wieku 29 lat zmarł Dawid Krupej, gdański radny Prawa i Sprawiedliwości. W poniedziałek w siedzibie Rady Miasta Gdańska wyłożono księgę kondolencyjną, w której mieszkańcy mogą upamiętnić go swoimi wpisami.

Od uhonorowania pamięci radnego rozpoczęła się XX sesja Rady Miasta. - Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci, że w ubiegłym tygodniu zmarł radny Dawid Krupej, to był bardzo dobry młody człowiek. Uczcijmy go minutą ciszy - mówiła przewodnicząca Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak. Szefowie klubów poświęcili w całości swoje wystąpienia klubowe zmarłemu radnemu. - Ta informacja nas wszystkich dotknęła i zaskoczyła. Zapamiętamy go jako człowieka, który zawsze chętnie dyskutował, szanował swoich rozmówców. Będzie nam go brakowało. Sesje Rady Miasta nie będą już takie same bez jego trafnych pytań, bez jego elokwencji. Śp. Dawid Krupej zawsze wierzył w to, co mówił. Gdy występowaliśmy czasami razem w audycjach radiowych, wymienialiśmy się argumentami już nawet po zakończeniu audycji - wspominał Cezary Śpiewak-Dowbór z Koalicji Obywatelskiej.

- Urodził się w 1991 roku, a więc w Polsce już po PRL-u. Żył w rzeczywistości, jaką tworzyliśmy jako obywatele, korzystał z tego, co wywalczyli nasi bohaterowie. Dumny był z tej historii Polski, Pomorza i Gdańska. Przenosił ludzkie problemy na cały klub, szukał rozwiązań u urzędników miejskich. Był człowiekiem wielkiego serca. Wszystko robił z wielką kulturą, był intelektualistą, artystą, dążącym do perfekcji. Jego młodość i energia były dla nas paliwem do pracy społecznej. Aktywnie podchodził do problemów miasta. Tu w Radzie godnie pełnił swoją funkcję, możemy być z niego dumni. Pamiętał nie tylko o Gdańsku, ale też o Pomorzu. Gdańsk był dla niego szczególny. Dawidzie, "problemy twoje, moje, nasze boje, polityka, a przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Na miły Bóg... życie nie po to jest, by brać, nie po to, by bezczynnie trwać i aby żyć siebie samego trzeba dać!" - takie epitafium sam wyrzeźbiłeś na płycie swojego życia - mówił przewodniczący klubu PiS Kazimierz Koralewski.

- Jestem 10. rok radną i po raz pierwszy spotykam się z taką sytuacją. Nikt nie jest przygotowany na taką śmierć, zwłaszcza gdy umiera ktoś tak młody. Wpisując się do księgi kondolencyjnej w imieniu klubu napisałam "Dawidzie, będziesz żył długo, bo będziemy cię długo pamiętali. Dobrze pamiętali". Musimy pamiętać o rodzinie, która cierpi. Łączymy się w bólu i wspieramy ich naszymi dobrymi myślami. Nie wiemy, co jest po drugiej stronie. Może nie będziemy się dalej co miesiąc spotykać na takiej sali, ale wierzę, że się spotkamy - mówiła przewodnicząca klubu Wszystko dla Gdańska Beata Dunajewska.

Dawid Krupej mandat radnego uzyskał w wyborach samorządowych jesienią 2018 roku. Był liderem listy wyborczej PiS w okręgu numer 6 obejmującym m.in. Oliwę i Osowę. Działał m.in. w komisji kultury. Był jednym z najaktywniejszych radnych obecnej kadencji, nie tylko ze swojego klubu. Pracował w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Był bliskim współpracownikiem ministra Jarosława Sellina.

Z wykształcenia był muzykiem, śpiewakiem operowym. Ukończył gdańską Akademię Muzyczną. Uczęszczał na studia doktoranckie z zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim.

Uroczystości pogrzebowe radnego Dawida Krupeja odbędą się w sobotę 29 lutego 2020 w Słupsku. O 12:30 msza św. pogrzebowa w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku, ul. Armii Krajowej 22

O 13.30 wystawienie w kaplicy na Starym Cmentarzu w Słupsku, ul. rabina Maxa Josepha 4 (dawna Kaszubska)

O 14:00 wyprowadzenie z kaplicy na miejsce spoczynku.

