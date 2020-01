Radni i mieszkańcy Oliwy nie chcą ulicy Nowej Sudeckiej koło Olivia Business Centre

W grudniu odpowiadając na interpelację miejskiej radnej Emilii Lodzińskiej która pytała o szczegóły Nowej Sudeckiej, wiceprezydent ds. inwestycji Alan Aleksandrowicz odpowiadał tak:

- Tzw. ulica Nowa Sudecka jest łącznikiem pomiędzy Al. Grunwaldzką a ul. Wita Stwosza zlokalizowanym na wysokości wlotu ul. Orkana do ul. Wita Stwosza z jednej strony i kończącym się skrzyżowaniem z Al. Grunwaldzką ze strony drugiej. Ulica będzie posiadać po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, po jednym na wprost oraz po jednym do zjazdu do tuneli i garaży podziemnych spółki Olivia Complex. Zgodnie z parametrami będzie to droga lokalna o kategorii KR 3 z pasami rowerowymi po obu stronach. Projektowana prędkość dla niej to 30 km/h. Aktualnie Wydział Programów Rozwojowych jest w trakcie finalizacji dwóch umów pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Spółką Olivia Complex na realizację wspomnianej inwestycji drogowej. Realizacja zostanie podzielona na dwa etapy, które będą mogły być realizowane odrębnie, na podstawie jednej wspólnej i kompletnej dokumentacji. Jeden z etapów będzie realizować samodzielnie, na swój własny koszt, spółka Olivia Complex (etap od Al. Grunwaldzkiej do wysokości ul. Wąsowicza) wraz z częścią podziemną i wjazdami do garaży, na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych. Drugi etap (od wysokości ul. Wąsowicza do skrzyżowania z ul. Wita Stwosza) realizować będzie Gmina przy udziale finansowym spółki Olivia Complex w wysokości 34 proc. kosztów tej części - na podstawie art. 3 ust 5 ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego. Docelowy układ drogowy powinien powstać do końca 2022 r. Zgodnie z kosztorysami szacunkowymi zweryfikowanymi przez GZDiZ łączny koszt realizacji planowany jest na poziomie 20.929.472,13 zł - pisał wiceprezydent.