Radni KO starają się o wybudowanie basenu dla mieszkańców Brzeźna, Letnicy i Nowego Portu.

Na grudniowej sesji Rady Miasta Gdańska przedstawiłem radnym petycję do wojewody pomorskiego wyrażającą poparcie dla wniosku prezydenta Gdańska - mówi radny Cezary Śpiewak - Dowbór. - Co rzadko spotykane - petycję poparli radni wszystkich klubów, w tym radni PiS. Daje to realną nadzieję, że wojewoda pomorski wsłucha się w głos mieszkańców i radnych i wyrazi zgodę na przeznaczenie terenu pod budowę basenu dzielnicowego w Gdańsku-Brzeźnie - dodaje szef klubu Koalicji Obywatelskiej.