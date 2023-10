Radni PiS w Gdańsku apelują do władz miasta o zajęcie się organizacją handlu przy cmentarzach w okresie Dnia Wszystkich Świętych

Podkreślił, że od roku 2011 w konkursach, które są realizowane na obsługę placów przy gdańskich cmentarzach i organizację w tych miejscach handlu ofertę przedstawia tylko jeden podmiot.

- Jest to rzecz o tyle zaskakująca, że musimy mieć albo podmiot, który wykonuje tytaniczną pracę albo być może jest tu jeszcze inna argumentacja. Co ciekawe sam fakt, że w konkursach wpływa tylko jedna oferta, nie jest dla władz Gdańska argumentem, żeby konkurs przeprowadzić jeszcze raz, żeby być może lepiej go nagłośnić – wskazał radny Skiba.