Radomiak - Lechia Gdańsk 14.08.2022 r. Słaba Lechia rozbita w Radomiu! Katastrofalna gra Michała Nalepy i Mario Malocy

Biało-zieloni są kompletnie bez formy, a na boisku sprawiają wrażenie, jakby dopiero spotkali się w tym gronie. Potrafią wymienić kilka dokładnych podań, ale na własnej połowie, kiedy nikt ich nie atakuje. Kreowanie sytuacji bramkowych przekracza możliwości podopiecznych trenera Tomasza Kaczmarka i mogli z podziwem patrzeć, jak to robili piłkarze Radomiaka. Efektem jest wysoka przegrana 1:4, ale choć to zabrzmi brutalnie, wynik był lepszy niż gra. Drużyna z Radomia mogła to spotkanie wygrać zdecydowanie wyżej. Mecz w Radomiu pokazał, że przegrany mecz w katastrofalnym stylu u siebie z Koroną nie był tylko wypadkiem przy pracy. Lechia zaczęła budować serię porażek i z taką grą, jak w dwóch ostatnich meczach, ta seria szybko się nie skończy.

