Radomiak - Lechia Gdańsk 27.02.2022 r. Biało-zieloni chcę ograć beniaminka. Tomasz Kaczmarek: To dla nas bardzo ważny mecz

Piłkarze Lechii wygrywając z „Kolejorzem” dołączyli do ligowej czołówki. Nadal zajmują czwarte miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy, ale strata do wyprzedzającego ich Rakowa Częstochowa wynosi trzy punkty. Biało-zieloni zatem poważnie włączyli się do walki o ligowe podium, ale muszą wygrywać kolejne mecze. Ten w Radomiu będzie miał duży ciężar gatunkowy, bowiem Radomiak zajmuje piąte miejsce i również traci trzy punkty do gdańskiego zespołu. To oznacza, że w przypadku zwycięstwa Lechii cztery czołowe zespoły odskoczą od reszty stawki.

CZYTAJ TAKŻE: Radomiak - Lechia Gdańsk NA ŻYWO, LIVE

- Jest to dla nas bardzo ważny mecz. Po zwycięstwie z Lechem, chcemy kontynuować zdobywanie punktów. Jesteśmy w dobrej formie, obecnie mamy dobrą mentalność. Jedziemy na trudny teren, aby zdobyć punkty – zapewnia Tomasz Kaczmarek, trener biało-zielonych.

Jesienny mecz Lechii z Radomiakiem w Gdańsku zakończył się remisem 2:2, chociaż gdańszczanie prowadzili już 2:0. Po tamtym spotkaniu zarząd Lechii podziękował za współpracę trenerowi Piotrowi Stokowcowi, zapewniając że wynik spotkania nie miał znaczenia dla tej decyzji. Beniaminek z Radomia ma za sobą świetne półrocze, będąc rewelacją rozgrywek i na koniec roku zajmował czwarte miejsce w tabeli. Początek nowej rundy nie był jednak udany dla najbliższego rywala biało-zielonych, bowiem Radomiak w pierwszym meczu zremisował u siebie z Wisłą Płock, a następnie – również w roli gospodarza – przegrał z Rakowem Częstochowa i w Grodzisku Wielkopolskim z Wartą Poznań.