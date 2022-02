Radomiak - Lechia Gdańsk 27.02.2022 r. Interwencje VAR, dwa rzuty karne i porażka biało-zielonych w Radomiu po słabej grze

To jest z pewnością problem trenera Tomasza Kaczmarka i jego podopiecznych. Nie po raz pierwszy Lechia potrafi zagrać dobry mecz w Gdańsku i sięgnąć po zwycięstwo, a potem całkowicie rozczarować w spotkaniu wyjazdowym. Sztab szkoleniowy nie znalazł jeszcze recepty na to, żeby drużyna grała równie skutecznie na boiskach rywali. Biało-zieloni przegrali już czwarty mecz z rzędu na wyjeździe, a w trzech ostatnich nie potrafili nawet zdobyć gola. Ostatnie trafienie gdańszczan na boisku przeciwnika, to gol Łukasza Zwolińskiego w wysoko przegranym meczu w Szczecinie z Pogonią 1:5 pod koniec listopada ubiegłego roku. trudno liczyć na miejsce na podium, kiedy przeplata się dobry mecz u siebie ze słabym na wyjeździe, a tak właśnie spisują się biało-zieloni.

