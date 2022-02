Radomiak - Lechia Gdańsk NA ŻYWO, LIVE 27.02.2022 r. Gdzie oglądać transmisję w TV i stream w internecie? Wynik meczu, online, relacja

Radomiak - Lechia Gdańsk, PKO Ekstraklasa, 27.02.2022 [gdzie oglądać, transmisja, stream, online, na żywo, wynik meczu]

Ponadto, wszystkich Czytelników zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tego pojedynku w naszym serwisie - www.dziennikbaltycki.pl.

Radomiak - Lechia Gdańsk, PKO Ekstraklasa, 27.02.2022: Bardzo ważny mecz dla biało-zielonych

Radomiak to bezpośredni rywal Lechii w walce o czwarte miejsce w tabeli. Oczywiście biało-zieloni mają wyższe ambicje, ale na razie muszą okazać się lepsi od beniaminka z Radomia.

Jesienią w Gdańsku drużyna Lechii prowadziła 2:0, a mecz zakończył się remisem 2:2. Po nim pracę stracił trener Piotr Stokowiec. Teraz podopieczni trenera Tomasza Kaczmarka udadzą się do Radomia walczyć o zwycięstwo. To będzie bardo ważny mecz w kontekście tego, czy Lechia włączy się do walki o ligowe podium w tym sezonie.