Rafał Pietrzak, piłkarz Lechii Gdańsk: Tak nie może grać drużyna, która walczy o utrzymanie. Sytuacja jest już bardzo trudna

Gracie o życie, więc powinien być doskok do gardeł rywali, agresja, walka, a u was tego nie widać. Dlaczego?

Zgadzam się z tym. Tak nie może grać drużyna, która walczy o utrzymanie. Rozmawiałem z ludźmi, którzy aż tak bardzo nie znają się na piłce i słyszę te same zdania. Mam w głowie obrazek z meczu z Jagiellonią, gdzie piłka przelatuje przez całą linię bramki rywali, a nie ma ani jednego naszego zawodnika, który w jakikolwiek sposób skierowałby piłkę do siatki. Mentalnie nie wyglądamy super i to widać na boisku. Zostało siedem meczów, jest 21 punktów do zdobycia, a piłka nożna nie takie rzeczy widziała. Mam nadzieję, że każdy przychodzi do klubu z myślami, że nie jesteśmy jeszcze pogrzebani. Trzeba walczyć i wygrywać dopóki jest szansa, a jeśli ktoś myśli, że jesteśmy już w pierwszej lidze, to może lepiej niech zostanie w domu. Sytuacja nie jest trudna tylko bardzo trudna i mogą nam pomóc tylko zwycięstwa.