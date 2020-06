Rafał Trzaskowski w kaszubskiej mowie podczas przemowy w Gdańsku 4.06.2020 r. To dla niego nie pierwszyzna. „Pamiętajmy, że trwa kampania”

Rafał Trzaskowski w kaszubskiej mowie podczas przemówienia w Gdańsku. 4.06.2020 r.

– Lubotny Kaszëbi! – tak zwrócił się w Gdańsku do Kaszubów Rafał Trzaskowski. W języku kaszubskim stwierdził, że Kaszubi od ponad stu lat odgrywają w Polsce bardzo ważną rolę. Przyznał, że chciałby, by czuli się oni pełnoprawnymi obywatelami naszego kraju, by czuli wsparcie władz w staraniach o zachowanie tradycji i kultury kaszubskiej.

Jan Wyrowiński, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, pozarządowej organizacji skupiającej Kaszubów, przyznał, że fragment przemówienia w języku kaszubskim był sympatycznym gestem, choć podkreślił także, że można go traktować jako część kampanii przedwyborczej.

– Naturalne jest, że politycy chcą się jak najlepiej pokazać, zaprezentować różnym środowiskom.