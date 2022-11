Rafał Zakrzewski: Biegacz ultra jest trochę twardszy. Dla niego kapryśna pogoda nie jest odstręczająca ROZMOWA

Biega pan?

Biegam. Regularnie, trzy razy w tygodniu.

Jakie to są miejsca? Jakie trasy?

Biegam różnie. Kiedyś spędzałem na treningu więcej czasu, teraz mniej z racji różnych dolegliwości. Średnio biegam jednak trzy razy w tygodniu, między 10 a 15 km. Dwa razy w tygodniu staram się biegać po płaskim. Wybieram wtedy najchętniej odpływ Motławy i znajdujące się tam bastiony. To fajne miejsce, przyjazne, ale niestety twarde. Raz w tygodniu próbuję też w lesie, czyli w naszym Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. On jest stworzony do biegów przełajowych.

W trakcie pandemii koronawirusa i obostrzeń trudno było zachować dobrą kondycję. Te utrudnienia dotknęły też organizatorów imprez masowych. Wychodzicie już na prostą?

To był dość trudny okres. Półmaraton w Gdańsku udało nam się zrobić bez przerw, chociaż jeden trzeba było zrobić, jak większość, wirtualną wersję. Wszyscy tak robili, więc i my stwierdziliśmy, że spróbujemy. Nie byliśmy fanami takiej formy, ale okazało się, że jest taka potrzeba. Pomału wychodzimy. Moim zdaniem biegi górskie w mniejszym stopniu odczuły skutki tej pandemii, niż biegi uliczne.