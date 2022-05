Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk 21.05.2022 r. Biało-zieloni wygrają z Rakowem na koniec sezonu? Jesus Imaz może trafić do Lechii

Lechia cel osiągnęła tydzień temu. Remis z Pogonią Szczecin zapewnił biało-zielonym czwarte miejsce w tabeli i grę w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Raków z kolei stracił szansę na mistrzostwo Polski, ale walczy jeszcze o wicemistrzostwo. Potrzebuje do tego jednego punktu. Lechia jedzie jednak do Częstochowy, aby walczyć o pełną pulę i sprawdzić się w meczu wyjazdowym na tle silnego przeciwnika przed rywalizacją w Lidze Konferencji.

- Zawsze gramy na serio i na poważnie. Dla nas to jest bardzo ważny mecz – zapewnia Tomasz Kaczmarek, trener Lechii. - Raków jest dziewięć punktów przed nami, a my chcemy wejść na ten poziom sportowy i udowodnić sobie, że jesteśmy w stanie wygrywać z takimi zespołami na wyjeździe. Mieliśmy wolne do wtorku, ale już od środy na treningach jest duża koncentracja.