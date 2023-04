Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk. Oceniamy biało-zielonych. Jakub Bartkowski: Spadamy jako drużyna. Klub z Gdańska z licencją

- Czy to była najmocniejsza jedenastka? Możliwe, że tak. Ostatnie mecze przegrywaliśmy, trener zrobił zmiany i ten też przegraliśmy. To była najmocniejsza jedenastka Lechii i przegrała 0:4. Cała drużyna przegrała. Ci co weszli albo nie pojechali też grali w innych meczach i przegrywali. Wszyscy spadliśmy. Spadliśmy… To znaczy mamy nóż na gardle. Musimy wygrać cztery mecze. Mówimy tak od początku roku. Wskazywanie jednego czy drugiego nie ma sensu. Spada Lechia, spada drużyna. Czy ona jest podzielona czy nie. Każdy bierze to inaczej do siebie. Spada klub, spada miasto, spadają kibice, spadają ludzie związani z miastem, którzy oddają serce od wielu lat, kibice którzy jeżdżą na mecze. Co można powiedzieć? To, że mamy cztery mecze i trzeba je wygrać – powiedział Bartkowski dla Canal+.