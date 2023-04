Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk. Znamy skład biało-zielonych! Szokujące decyzje trenera Davida Badii!

Piłkarze z Gdańska skazywani są na pożarcie w Częstochowie. Lechia rozgrywa fatalny sezon, jest już o mały kroczek od degradacji z PKO Ekstraklasy, a Raków może stanąć przed szansą na świętowanie mistrzostwa Polski. Już to pokazuje, która z drużyn powinna dominować na boisku podczas piątkowego spotkania Co na to biało-zieloni? Zapowiadają walkę o utrzymanie do samego końca i będą chcieli postawić się liderowi PKO Ekstraklasy i zapewne przyszłemu mistrzowi kraju.