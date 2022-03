Raków Częstochowa wykorzysta słabość Legii Warszawa i wpadki Lecha Poznań? To dziś najrówniejsza drużyna w lidze

Lech, Legia i ewentualnie Pogoń – o tych zespołach mówiło się przed sezonem jako głównych kandydatach do walki o mistrzostwo kraju. Raków był trochę niedoceniany, chociaż trener Marek Papszun robi świetną robotę w zespole z Częstochowy. Raków zaskakuje i pokazuje jaka jest droga do tego, żeby zbudować dobry zespół. Nie potrzebował do tego takich środków, jakie posiada chociażby Legia Warszawa. Wystarczyło wydawanie pieniędzy z głową i mądre zarządzanie. Dziś zespół Papszuna jest chyba najrówniej grającą drużyną w PKO Ekstraklasie. Właśnie na Rakowie mogłaby wzorować się Lechia Gdańsk. W Gdańsku od kilku lat trwa nieustanna budowa drużyny. Tymczasem Raków awansował do Ekstraklasy w 2019 roku. W pierwszym sezonie spokojnie utrzymał się w elicie, w poprzednim sięgnął po Puchar Polski i zdobył wicemistrzostwo Polski. Ten może być jeszcze lepszy, bo drużyna Papszuna jest liderem i zagra w półfinale Pucharu Polski. Teraz Raków doszedł do takiego poziomu, że wygrał rywalizację z Legią o Deiana Sorescu i wraz z możliwymi bonusami, może zapłacić za rumuńskiego pomocnika w sumie około miliona euro. To pokazuje jak rosną możliwości rozwijającego się klubu z Częstochowy. Dobra postawa została zauważona też przez nowego selekcjonera reprezentacji Czesława Michniewicza, który powołał na zgrupowanie kadry Patryka Kuna. Raków mistrzem Polski? Dziś nie jest to wcale takie mało prawdopodobne.