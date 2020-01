Ranking Liceów Ogólnokształcących i techników Perspektywy 2020. Gdyńska "Trójka" i Technikum Łączności najlepszymi szkołami na Pomorzu

Klienci narzekają na opóźnione dostawy paczek z DHL Kowale

Okres przedświąteczny to tradycyjnie najgorętszy czas dla firm kurierskich. W ostatnich dniach do naszej redakcji trafiło wiele uwag dotyczących braku dotrzymywania terminów dostawy przesyłek przez punkt DHL w Kowalach. - Do szczytu przedświątecznego przygotowywaliśmy się od wiel...