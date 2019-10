Ranking najlepszych porodówek w województwie pomorskim wg ankiety Gdzierodzic.info. W których szpitalach rodzić? [galeria]

Fundacja Rodzić po Ludzku to organizacja pozarządowa, która działa już od 23 lat na rzecz kobiet. Celem organizacji jest, aby każda kobieta mogła rodzić dzieci w godnych warunkach. Fundacja kontroluje szpitale i oddziały położnicze. Od 7 lat zarządza także bazą szpitali i oddziałów położniczych w Polsce. Od 2018 roku organizacja ta prowadzi stały monitoring porodówek i na bieżąco na portalu GdzieRodzic.info pokazuje jak wygląda opieka medyczna w poszczególnych szpitalach. Zbiża się termin rozwiązania ciąży? Nie wiesz, do którego szpitala się zgłosić? Specjalnie dla Was przygotowaliśmy ranking najwyżej ocenianych szpitali w województwie pomorskim w oparciu o dane zaczerpnięte z portalu GdzieRodzic.info! Sprawdź! Ilość ankiet: 87

Archiwum DZB / Canva