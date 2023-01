Ranking trenerów Lechii Gdańsk. Jak pracę w zespole biało-zielonych zaczął Marcin Kaczmarek, a kto jest liderem? TOP 13

Marcin Kaczmarek, odkąd prowadzi Lechię, jest trenerem bezkompromisowym. Za jego kadencji biało-zieloni rozegrali jedenaście meczów i żadnego nie zremisowali. Bilans to sześć zwycięstw i pięć porażek. Na tle całej ligi wynik jest jednak przyzwoity. Gdyby spojrzeć na PKO Ekstraklasę od 22 września, czyli od dnia rozpoczęcia pracy przez Kaczmarka w klubie z Gdańska, to Lechia byłaby dziś na trzecim miejscu w lidze. Oczywiście ten wynik nie jest do końca miarodajny, bowiem biało-zieloni zagrali w listopadzie zaległe spotkanie z Górnikiem Zabrze, a więc mają meczów rozegranych więcej niż ich rywale. Nie zmienia to faktu, że miejsce Lechii za kadencji Marcina Kaczmarka, przy takiej samej liczbie spotkań rozegranych przez wszystkie zespoły w PKO Ekstraklasie, nie byłoby niższe niż ósme.