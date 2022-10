Raport drogowy. Korki w Trójmieście! Utrudnienia na drogach Gdańska, Sopotu i Gdyni (17.10.2022 r.). Gdzie są remonty?

•17.10.2022 r., 8:11

Jak informuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk, 17 października 2022 roku zamknięto odcinek ul. Gostyńskiej (od ul. Egiertowskiej do ul. Wrześniowej) w Gdańsku. Taka organizacja ruchu potrwa do 31 października. Objazd możliwy ul. Otomińską, Wiosenną i Kwietniową.

•17.10.2022 r., 8:06

Opóźnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Gdańsku. Pasażerowie mogą się spodziewać od 5 do 15 minut opóźnienia w ścisłym centrum miasta, do nawet 30 minut w rejonie ul. Spacerowej czy Jabłoniowej. Wolniej jadą także autobusy na ul. Niepołomickiej, Guderskiego i Świętokrzyskiej.

Na drodze do Pruszcza Gdańskiego również występują utrudnienia. Kierowcy stoją w korku, przez co i autobusy jadące co centrum Gdańska tracą od 5 do 15 minut.

•17.10.2022 r., 7:59

Duże utrudnienia na skrzyżowaniu Nowe Ogrody i 3 Maja w Gdańsku, m.in. zwężenie jezdni oraz całkowite zamknięcie ulicy. Remont obleganego skrzyżowania rozpoczyna się w poniedziałek, 17 października 2022 roku.