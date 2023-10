Ratownicy SAR chronią całe wybrzeże i ratują w każdych warunkach. W 2023 roku uratowali 175 osób

- Część morską stanowi grupa 180 marynarzy zatrudnionych na naszych 13 statkach ratowniczych - wyjaśnia dyrektor Sebastian Kluska, dyrektor organizacji. - Służby lądowe to inspektorzy morskich centrów koordynacji ratownictwa, pracownicy brzegowych stacji ratowniczych (46 osób) oraz cały pion administracyjny niezbędny do obsługi organizacji. W sumie to 400 osób, z których 100 to ochotnicy.

„Cyklon” w Dziwnowie

SAR. Służba w każdych warunkach!

- W każdych warunkach, jakie zafunduje nam natura, podejmujemy akcje, by ratować ludzi - podkreśla Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. - Jednostki morskich stacji ratowniczych nie mają ograniczeń co do zasięgu, łodzie baz brzegowych działają do 6 mil od brzegu. W ubiegłym roku podjęliśmy ponad 350 akcji ratowniczych. Udało się uratować życie 89 osobom. W tym roku w połowie sezonu odnotowaliśmy już 264 akcje.

Dyrektor Sebastian Kluska podkreśla bardzo duże zaangażowanie lokalnych mieszkańców.

- Zawsze tak było - dodaje. - To bowiem rybacy, marynarze, jako pierwsi zaczęli się organizować, by w razie potrzeby nieść pomoc swoim współbraciom po fachu. To oni dali początek naszej organizacji w obecnym kształcie i dziś stanowią trzon naszych drużyn.

By wstąpić w szeregi brzegowej ochotniczej drużyny ratowniczej, oprócz sprawności fizycznej potrzebny jest patent sternika motorowodnego czy prawo jazdy kategorii B, C, E. Na statkach służb ratowniczych pływają już wyłącznie osoby, które wypełniają wymogi zawodu marynarza.