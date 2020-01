"Ratujemy Maję Kapłon". Wokalistka znana z "The Voice of Poland" potrzebuje pieniędzy na operację w USA

Maja Kapłon zdobyła popularność dzięki programowi "The Voice of Poland" , w którym dotarła do finału ósmej edycji. Niestety swoją karierę muzyczną musiała przerwać przez wzgląd na bardzo poważne problemy zdrowotnych. Właśnie tam swoim głosem, wrażliwością i uśmiechem podbiła serca milionów widzów i całej produkcji, a jej debiutancki singiel "Plaża nad Wisłą" oczarował słuchaczy już po pierwszych dźwiękach.

- Błagam o wsparcie - napisała na stronie zbiórki. - Będę wam dłużna tyle piosenek, tyle słów i tyle pokładów ciepła i energii, ile jestem w stanie wyemitować do końca mojego życia - za pomoc w stanięciu na nogi i w przyszłości na scenie.

W akcję pomocy zaangażowali się uczestnicy "The Voice of Poland" i "The Voice Kids", którzy wypuścili specjalną składankę "The Voice of Poland Special Edition for Maja Kapłon". Cały dochód z jej sprzedaży zostanie przekazany na leczenie Mai. Artyści występujący na płycie zdecydowali się przekazać swoje wynagrodzenie na ten cel.

W najbliższą niedzielę 19 stycznia 2020 roku fundacja „Z Miłości Do Dziecka” organizuje w gdańskim klubie Protokultura koncert charytatywny. Specjalnie dla Mai na scenie wystąpią Michał Szczygieł, Marta Gałuszewska (zwyciężczyni 8 edycji „The Voice of Poland), Dominika Chmielińska, Alicja Szemplińska (laureatka 10. edycji programu).