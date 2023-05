Ratunek dla 3-miesięcznego Tobiasza. Już tylko 2 dni zostały do końca zbiórki na operację serca w austriackiej klinice w Linzu!

Tobiasz Śpiewak urodził się w lutym tego roku z ciężką wadą serca. Zostały już tylko 2 dni na zebranie pieniędzy na operację. Mały mieszkaniec powiatu gdańskiego cierpi na tzw. tetratologię Fallota w skrajnej formie, z niewykształconym pniem płucnym. Lekarze zdiagnozowali chorobę chłopca zaraz po jego narodzinach.

- Wydawało mi się, że jestem w złym śnie. Przecież zaraz się obudzę. 21.02 przetransportowali nas z Gdańska do Warszawy. To był dla nas cień nadziei. Lekarze od razu zdecydowali o cewnikowaniu serca, aby dokładnie sprawdzić, co można zrobić. To co usłyszeliśmy po badaniu złamało nas całkowicie. Wada jest skrajnie krytyczna. Nie są w stanie nic zrobić. Kolejny raz polecili nam, aby żegnać się z synkiem - tak mówiła mama małego Tobiasza.