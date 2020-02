Reakcja świadków pomogła gdańskiej policji zatrzymać nietrzeźwego kierowcę z zakazem prowadzenia samochodów

- Funkcjonariusze na miejscu zastali dwie osoby - podaje nadkom. Magdalena Ciska z KMP w Gdańsku - które widziały, jak na podwórko jednej z posesji wjeżdża kierowca daewoo lanos, a następnie wysiada z auta i idzie chwiejnym krokiem.Widząc to jeden ze świadków zadzwonił na policję, a druga osoba wyjęła kluczyki z samochodu i uniemożliwiła ucieczkę kierowcy.

Funkcjonariusze zbadali stan trzeźwości 37-latka. Wynik badania to ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Co więcej, po sprawdzeniu w systemie okazało się, że kierujący złamał zakaz prowadzenia pojazdów. Pijany kierowca został zatrzymany i doprowadzony do policyjnego aresztu.

Teraz wobec 37-latka sąd może orzec karę 5 lat więzienia. Sprawca musi się też liczyć z wysoką grzywną.