„Recycle-upcycle. 30 lat NCK”. Zobacz eksponaty, które pokażą przeszłość i przyszłość . Wystawa w Centrum św. Jana (28.07 - 5.10.2022)

Słowa te metaforycznie oddają proces, któremu organizatorzy poddali materiały będące przedmiotem tej wystawy. Recykling to dosłownie ponowne użycie. Tak więc, przeszukując archiwum swojej instytucji, poddają znalezione tam materiały swoistemu recyklingowi. Ożywiają znalezione tam historie, projekty, zdjęcia i zaprezentujemy je na nowo, w formie barwnej, kolażowej opowieści.

Wątek upcyklingowy odnosi się do procesu przetwarzania materiałów, przedmiotów pozornie już nieprzydatnych i nadawania im nowego życia. Tego wyzwania podejmą się trójmiejskie artystki: Patrycja Orzechowska i Agnieszka Wołodźko. Owocem ich poszukiwań i przemyśleń będą instalacje, które opowiedzą o relacjach człowiek-miejsce-natura w przeszłości i przyszłości naszej instytucji. Grażyna Rigall natomiast podejmie się stworzenia kolażu ze znalezionych w archiwum NCK plakatów.

EkoEksperymentarium. Do muzeum na naukę ekologicznych nawyków

Opowieść o dotychczasowej historii Nadbałtyckiego Centrum Kultury zaprezentowana zostanie w ciekawej formie, zdystansowanej względem typowych prezentacji podsumowujących historię i dokonania instytucji. Do aranżacji tej ekspozycji (zrównoważonej w rozumieniu ekologicznym) zaprosiliśmy architektów z Grupy Gdyby – specjalistów w nowatorskim podejściu do ekspozycji, artystyczne dusze, autorów projektów z pogranicza architektury wnętrz, przestrzeni publicznych i wzornictwa (Grupa ma na koncie realizacje dla Muzeum Narodowego w Gdańsku, ECS, Muzeum Emigracji, Festiwalu Filmowego w Gdyni czy ekspozycji ilustracji na Targach we Frankfurcie). Oprawę graficzną opracuje znana graficzka, wykładowczyni ASP - Aneta Wasik.

Wystawie będą towarzyszyły działania edukacyjne.