Recydywista w Gdańsku włamał się do muzeum i ukradł elektronarzędzia oraz sprzęt biurowy. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do więzienia

Funkcjonariuszom udało się odzyskać część z ukradzionych rzeczy

39-letni mężczyzna był poszukiwany i jak ustaliła policja, miał w papierach inne przestępstwa. Sprawca usłyszał 4 zarzuty za kradzieże, kradzieże z włamaniem i za inne popełnione przestępstwa odpowie w warunkach recydywy. Mężczyzna został przewieziony do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższą część swojego życia.

30 lipca, policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży z włamaniem do jednego z muzeum w Śródmieściu. Sprawca najpierw wybił okno, a następnie ze środka ukradł laptopa, drukarkę i elektronarzędzia. Straty zostały wycenione na ponad 7,5 tys. zł.

Na miejscu zjawili się funkcjonariusze i po analizie kamer udało się ustalić wizerunek sprawcy. Podczas przeszukania terenu ul. Długiej policjanci zobaczyli mężczyznę, którego wygląd pasował do rysopisu sprawcy. Podczas przeszukania mężczyzny znaleźli przy nim zaginione rzeczy. W trakcie legitymowania okazało się, że jest poszukiwany przez gdański sąd i ma do odbycia 3-miesięczna karę więzienia za włamanie. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu.