Red Bull BC One Gdańsk 2021. Tytuły mistrzowskie powędrowały do Amerykanki b-girl Logistx oraz Kazacha b-boya Amira

Red Bull BC One World Final Gdańsk 2021

Bardzo dobrze podczas światowego finału Red Bull BC One w Ergo Arenie zaprezentowała się reprezentantka Polski Paulina Starus, która dotarła do ćwierćfinału. Wrocławianka odpadła w nim z późniejszą finalistką, Rosjanką Vavi. Trzeba przy tym zaznaczyć, że nasza b-girl uległa jej po decyzji sędziów 2:3. A Aleksandra Wawiłkina-Kachanowa drogę do najważniejszej tanecznej potyczki utorowała sobie pokonując w półfinale wielką faworytkę Nataszę Kiliaczichinę, czyli b-girl Kastet.

Finałowy występ należał jednak do Amerykanki. Logan Edra, czyli b-girl Logistx to tancerka z San Diego, która na scenie breakingowej jest od 2011 roku. Zdaniem sędziów była wyraźnie lepsza od moskiewskiej zawodniczki b-girl Vavi.

- To jak sen. Wyobrażałam sobie tę chwilę wiele razy. Red Bull BC One to zawody, w których chciałam wygrać od zawsze. Widziałam przyjaciół na tej scenie. Czuję, że tutaj chodzi nie tylko o ten pas, o tytuł mistrzowski, ale przede wszystkim wartości, jakie reprezentuję, moją moralność. Dziękuję wszystkim tutaj za energię, którą mi dawaliście. Czuję miłość od każdego z was. To zwycięstwo nie jest tylko dla mnie. Każdy z was, który to ogląda, może wygrywać na własnych zasadach - powiedziała wyraźnie wzruszona b-girl Logistx.