Regionalny Puchar Polski. Sędziowie odpadli, ale chcą wrócić mocniejsi [zdjęcia]

- Rok temu naciskaliśmy przewodniczącego kolegium sędziów, żeby w końcu wystartować w Pucharze Polski. Cały czas mówiliśmy o tym, bo gramy na turniejach sędziowskich i chcieliśmy w końcu sprawdzić się w bardziej poważnej rywalizacji niż tylko między arbitrami - zdradza Wojciech Płókarz, który na co dzień sędziuje czwartą ligę. - Co roku będziemy walczyć w Pucharze Polski licząc, że w końcu kiedyś zagramy na Stadionie Narodowym.

- Drużyna już rok temu uczestniczyła w rozgrywkach Pucharu Polski. Wtedy zaszliśmy do trzeciej rundy. Teraz się nie udało, ale wyciągniemy wnioski i za rok wrócimy silniejsi. Mamy za sobą już zwycięstwa i w przyszłym roku będą kolejne, bo na pewno bardziej się zmobilizujemy - mówi Damian Kucharski, arbiter klasy okręgowej.

Sędziowie doceniają pracę kolegów i wtedy, gdy zamieniają się w piłkarzy, nie krytykuję decyzji arbitrów.

- Czasami jest ciężko, jak każdy inaczej widzi daną sytuację, ale trzeba akceptować decyzję sędziego. Nie negujemy postanowień arbitra - mówi Kucharski.

- Jak sędzia jest nam dobrze znany, to często zdarza się nam kwestionować jego decyzje. Oczywiście pół żartem, pół serio. W meczu z Żukowem też śmieliśmy się, że jaki spalony, ale to wszystko w żartach - uśmiecha się Płókarz.

Drużyna sędziów nie może też liczyć na wsparcie kolegów po fachu.

- Wszystko jest zgodnie z przepisami gry - przyznaje Kazimieruk.

- Niestety, tak łatwo to nie działa. Gdyby to wyglądało inaczej, to pewnie wynik byłby inny - mówi Kucharski.

- Sędzia zawsze jest obiektywny - kończy z uśmiechem Płókarz.