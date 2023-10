Rekordowe wyniki i jeszcze taniej! PKP Intercity wprowadza do sprzedaży milion biletów w promocyjnych cenach

Coraz więcej Polaków jako środek transportu wybiera pociąg, co przekłada się na rekordowe wyniki przewozowe PKP Intercity w bieżącym roku. Do września składami spółki podróżowało ponad 50 mln osób. Narodowy przewoźnik nie zwalnia jednak tempa i po zakończeniu okresu letniego wprowadza do sprzedaży milion biletów w promocyjnych cenach, które zaczynają się już od 19 zł

Milion biletów w promocji!

Za narodowym przewoźnikiem gorący czas wakacyjnych podróży. Od początku czerwca do końca sierpnia br. z usług PKP Intercity skorzystało ponad 20 mln pasażerów, co jest najlepszym wynikiem w historii spółki. I choć za oknem coraz częściej dominuje jesienna aura, to dzięki najnowszej akcji przewoźnika nie zabraknie okazji do podróży po Polsce. Tych mniejszych i spontanicznych, jak i trochę dłuższych. PKP Intercity wprowadziło bowiem do sprzedaży milion promocyjnych biletów w ramach oferty Promo. Dzięki zróżnicowanym progom promocyjnym możliwe jest np. kupienie biletu na połączenie EIP obsługiwane pojazdem Pendolino na trasie Warszawa – Kraków czy Warszawa – Gdańsk nawet za 49 zł, a w pociągach kategorii TLK i IC już za 19 zł. W znalezieniu promocyjnych biletów pomaga wyszukiwarka Promobilet. Warto pamiętać, że bilety w promocyjnych cenach są dostępne na różnych etapach sprzedaży – po jej uruchomieniu, na kilkanaście czy kilka dni przed odjazdem, jak i nawet w dniu podróży.

- Nowoczesny tabor, wprowadzanie nowych technologii w procesie obsługi klienta, a także zmiany w ofercie. To trzy najważniejsze filary naszej działalności, dzięki którym zainteresowanie usługami PKP Intercity jest coraz większe. Od stycznia do września przewieźliśmy ponad 50 mln pasażerów, a naszym celem na koniec roku jest przekroczenie 60 mln. Chcemy przekonać kolejne osoby, że podróże z narodowym przewoźnikiem są szybkie i komfortowe. Od początku października ponownie udostępniamy ogromną pulę promocyjnych biletów – mówi Tomasz Gontarz, wiceprezes zarządu PKP Intercity.

Promocja PKP Intercity to idealna okazja, by odwiedzić z przewoźnikiem rodzinne strony lub wybrać się w podróż z przyjaciółmi. Sprzedaż miliona promocyjnych biletów jest ograniczona czasowo i potrwa do końca października. Co istotne, oferta obejmuje przejazdy w pierwszej klasie – dzięki temu podróże w wyższym standardzie stały się bardziej przystępne. Warto pamiętać, że promocja łączy się także z ulgami ustawowymi, dlatego studenci, seniorzy czy uczniowie podróżują jeszcze taniej, najniższe ceny wyniosą dla poszczególnych grup odpowiednio: studenci (ulga 51%) – już od 9,31 zł w pociągach kategorii TLK i IC i od 24 zł w pociągach kategorii EIC i EIP, seniorzy i uczniowie (ulga 37%): od niespełna 12 zł w pociągach kategorii TLK i IC i od 30,87 zł w kategoriach EIC i EIP.

Rekordowa frekwencja w pociągach PKP Intercity

Od początku roku do końca września pociągami PKP Intercity podróżowało już ponad 50 mln osób. To o 15% więcej, niż w tym samym czasie w ubiegłym roku – wówczas po 9 miesiącach było ponad 43,6 mln pasażerów. To także o 36% lepszy wynik niż w analogicznym okresie 2019 roku, kiedy to po wrześniu PKP Intercity mogło pochwalić się 36,7 mln podróżnych. Warto przypomnieć, że w całym 2018 roku z usług przewoźnika skorzystało 46 mln pasażerów, czyli mniej niż w pierwszych 9 miesiącach bieżącego roku. Dane wskazują, że spółka ma szansę przewieźć do grudnia tego roku ponad 60 mln osób.

PKP Intercity konsekwentnie rozszerza możliwości zakupu biletów. Przewoźnik rozwija zdalne kanały sprzedaży dodając kolejne funkcje w aplikacji mobilnej oraz ulepszając działanie strony internetowej. Bilety na przejazdy PKP Intercity można również kupić na popularnych platformach takich jak mPay, e-podroznik.pl, KOLEO oraz SkyCash. Bilety niedługo pojawią się także na platformach Infobus oraz eTravel. Dodatkowo, użytkownicy aplikacji Jakdojade oraz Google Maps mogą korzystać z nowej funkcji, która upraszcza proces zakupu biletów PKP Intercity – przekierowania do systemu sprzedaży przewoźnika.

