Rekordowy rok wycieczkowców w Gdańsku. Ponad 100 statków zawinie do Portu Gdańsk w 2022

Zbliżający się sezon wygląda bardzo obiecująco. Na ten rok mamy zaplanowanych ponad 100 statków. To rekordowa liczba. Jednak sytuacja jest obecnie bardzo dynamiczna. Musimy mieć na uwadze, że zarówno wojna w Ukrainie, jak również światowa pandemia, będą miały decydujący wpływ na to, ile jednostek do Nas przypłynie – wyjaśnia Michał Stupak, ekspert ds. rynku żeglugowego w Porcie Gdańsk.