Rekrutacja na studia 2022 - zasady, terminy, wymagania. Studia 2022 - etapy rekrutacji na gdańskie uczelnie

Rekrutacja na gdańskie uczelnie 2022. Rok akademicki 2022/2023 terminy

W przeciwieństwie do rekrutacji do szkół średnich, ta na studia wyższe wygląda nieco inaczej na każdym uniwersytecie. Nie jest to obowiązkowy etap edukacji, więc uczelnie same decydują o tym, kiedy zaczyna i kończy się termin przyjmowania nowych studentów.

Jest jednak kilka uczelni publicznych, na które decyduje się większość polskich absolwentów szkół średnich. W Gdańsku są trzy - to Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Politechnika Gdańska.

Matura jest bardzo ważna, jednak warto już przed egzaminem zastanowić się, na którą uczelnię złożyć dokumenty. Zazwyczaj zapisy zaczynają się w już maju lub czerwcu.