Rekrutacja na studia medyczne w Gdańsku 2019. Ostra walka o indeksy na wydziałach lekarskim i lekarsko-dentystycznym GUMedu

Liczba kandydatów na studia w GUMedzie

Tegoroczni kandydaci złożyli prawie 9,5 tys. aplikacji na kierunkach prowadzonych przez Gdański Uniwersytet Medyczny. I liczba ta cały czas rośnie.

- Z całą pewnością możemy stwierdzić, że będzie ona zdecydowanie wyższa, gdyż dopiero zaczęła się rejestracja na kierunki niestacjonarne: lekarski, lekarsko-dentystyczny, techniki dentystyczne, farmację, zaoczną dietetykę - informuje dr hab. Sławomir Wójcik, kierownik Działu Rekrutacji GUMed

Jak co roku najwięcej kandydatów ubiega się o miejsce na kierunek lekarski, gdzie do tej pory papiery złożyło prawie 2,9 tys. osób. Ministerstwo Zdrowia zwiększyło limit o 40 miejsc, co oznacza, że uczelnia będzie mogła w październiku wpuścić aż 322 studentów I roku. Większą rekrutację na studia stacjonarne prowadzą jedynie uczelnie w Warszawie, Katowicach, Poznaniu i Łodzi.