Rekrutacja na studia w czasach zarazy. Część gdańskich uczelni rozpoczęła nabór

Kryzys pandemiczny utrudnił nie tylko prowadzenie zajęć na uczelniach, ale także nabór na nie. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej egzaminy maturalne będące podstawą kwalifikacji rozpoczną się dopiero 8 czerwca i potrwają do końca miesiąca. Druga tura, dla osób, które z różnych przyczyn nie będzie mogły wziąć w nich udziału, przewidziana jest z kolei od 8 do 14 lipca. Wyniki poznają do 11 sierpnia, gdy przez lata była to zwykle druga połowa czerwca.